Clube Caniço Riders domina 2ª Taça da Madeira de Downhill

A Taça da Madeira de Downhill teve no passado domingo, 23 de Fevereiro, a segunda das quatro provas, sendo esta realizada no Parque Ecológico do Funchal, na pista da 'Gamble Line', criada em 2018 para as filmagens do multicampeão do mundo Loic Bruni, e que após essa data vem acolhendo provas regionais da vertente de downhill.

Numa pista preparada pelo Clube Caniço Riders, os quase 90 atletas puderam usufruir de uma pista rápida e com inúmeros saltos de cortar a respiração.

A jornada iniciou-se pela prova de Mini-DHI, com Eduardo Gonçalves (Caniço Riders – Invermaque) a levar de vencida a categoria de Infantis Masc. (Sub-13), e João Nunes (AD Galomar – E-Bike Madeira) a triunfar nos Juvenis Masc. (Sub-15).

Prosseguindo com a prova principal, com quase 80 participantes, há a destacar os pódios femininos e masculinos, com as 3 atletas do Caniço Riders – Invermaque a terem o protagonismo total, com a vitória de Ana Rodrigues, o 2º lugar de Constança Fernandes e o 3º lugar de Sara Rodrigues.

Nos masculinos, Jimmy Silva (Caniço Riders – Invermaque), voltou a triunfar, mas desta vez com companhia diferente no pódio, já que em 2º ficou o seu colega de equipa Francisco Ferreira (Caniço Riders – Invermaque), que ainda pertencente à categoria Sub-17, alcançou um grande resultado em termos absolutos, e em 3º Mário Costa (CDR Prazeres-MTB), que após uma paragem na época passada voltou em força neste arranque de temporada.

De destacar também a elevada participação na categoria Open, onde Pedro Silva levou a vitória registando o tempo mais rápido em termos absolutos.

Por equipas o Caniço Riders – Invermaque venceu, com a AD Galomar – E-Bike Madeira a ser 2ª classificada e o Valour – São Vicente / Zenergia a ser a 3ª formação.

Próxima prova do calendário será a abertura da vertente de enduro, no próximo dia 2 de Março, com a realização da 1ª Taça da Madeira de Enduro / Mini-Enduro, na Ponta do Pargo, uma organização da Associação de Ciclismo da Madeira novamente em parceria com o Clube Caniço Riders.