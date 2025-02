FPF e Liga de clubes decretam minuto de silêncio

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretaram um minuto de silêncio em todos os jogos das respetivas competições, em memória de Pinto da Costa, que morreu hoje, aos 87 anos.

"A FPF decretou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória de Jorge Nuno Pinto da Costa. O minuto de silêncio será respeitado em todos os jogos das competições organizadas pela FPF realizados a partir deste domingo até terça-feira", refere a nota divulgada no seu sítio oficial do organismo que organiza as competições não profissionais.

Da mesma forma, a LPFP informou, através de comunicado, que será respeitado um minuto de silêncio em todos os encontros da 22.ª jornada da I e II ligas, as duas provas profissionais.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.