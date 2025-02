PAN questiona sobre as medidas para tornar o 'Lobo Marinho' mais sustentável

O PAN quer perceber quais foram as medidas tomadas para tornar o navio 'Lobo Marinho' mais sustentável, uma vez que "continua a deitar imenso fumo preto e até nos bares continuam a utilizar plástico e materiais descartáveis". O partido esteve no Porto Santo para se inteirar de vários assuntos de interesse para a população.

Mónica Freitas aponta que "o contrato de concessão terminaria este ano, contudo, ao que parece, foi aprovada uma prorrogação pelo Governo Regional por mais 10 anos", pelo que questiona "o Governo Regional quanto a esta prorrogação e as condições para a mesma".

"Na nossa visão é urgente haver melhorias significativas ao nível não só de garantir maior eficiência energética, como garantir a sustentabilidade interna e um maior conforto ao transporte de animais", indica a cabeça-de-lista pelo PAN às eleições de 23 de Março.

Numa nota enviada à imprensa, o partido dá conta de que, para esta tarde, tem agendada uma reunião com o presidente da Câmara para abordar questões relacionadas com a dupla insularidade e visitar o canil municipal. Além disso, fez parte da agenda do partido reunir e visitar o projecto da Associação Casa do Voluntário, de modo a conhecer o trabalho social desenvolvido no terreno.