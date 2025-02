Um morto e vários feridos em ataque com faca na cidade francesa de Mulhouse

Uma pessoa morreu hoje à tarde e várias ficaram feridas na cidade francesa de Mulhouse, perto da fronteira alemã, num ataque com uma faca, tendo o suspeito, referenciado por risco de terrorismo, sido detido, segundo as autoridades.

O homem, de 37 anos, terá cometido os crimes à margem de uma manifestação e há dois agentes da polícia municipal feridos com gravidade, disse o procurador Nicolas Heitz à AFP, acrescentando que outros três agentes sofreram ferimentos mais ligeiros.

O suspeito consta do "ficheiro de processamento de sinalização para a prevenção da radicalização terrorista", declarou.

O ataque ocorreu pouco antes das 16:00 hora local (15:00 em Lisboa), à margem de uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo, que enfrenta uma ofensiva, no leste, do movimento armado M23, apoiado pelo Ruanda.

Segundo o jornal regional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, o ataque ocorreu entre a Praça do Mercado e a Rua Lavoisier, onde foi detido o suspeito, um homem nascido em 1987, de nacionalidade estrangeira e expulso de França.

O canal BFMTV indicou que, enquanto se aguarda a determinação das motivações para este acontecimento, a Procuradoria de Mulhouse está a trabalhar em conjunto com a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT).