Bruno Marote representou a Madeira no Campeonato Nacional Universitário de Taekwondo

A Madeira esteve representada no Campeonato Nacional Universitário de Taekwondo, que se realizou no passado fim-de-semana, no Pavilhão Universitário de Lisboa, pelo estudante/atleta Bruno Marote, do CS Marítimo, que alcançou a medalha de bronze em combates olímpicos no escalão sénior -74kg. Participaram cerca de 105 atletas de 35 clubes.

Os Campeonatos Nacionais Universitários de Taekwondo atribuíram 23 títulos entre as vertentes de Técnica e Combate.

Este evento contou com a organização da FADU Portugal e da comissão organizadora local, composta pela Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, pela Federação Académica de Lisboa, pela Universidade NOVA de Lisboa, e em parceria com a Federação Portugal Taekwondo e com a Universidade de Lisboa.