FC Porto convoca todos os jogadores disponíveis para visita à Roma

O FC Porto convocou hoje todos os 23 futebolistas disponíveis para a visita aos italianos da Roma, na quinta-feira, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, cuja eliminatória está empatada (1-1).

Para o sexto encontro no comando 'azul e branco', o treinador argentino Martin Anselmi preteriu apenas o lateral direito Martim Fernandes, o médio defensivo sérvio Marko Grujic e o centrocampista Vasco Sousa, todos entregues aos cuidados do departamento clínico.

O FC Porto viajou de tarde rumo à capital de Itália, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, com Anselmi e um jogador a designar a falarem em conferência de imprensa às 19:30 locais (18:30 em Lisboa) no Estádio Olímpico de Roma.

Os 'dragões' visitam a Roma na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), em encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, sob arbitragem do francês François Letexier, uma semana depois do empate 1-1 no Porto.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Nehuén Pérez, Iván Marcano, Zé Pedro, Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Francisco Moura e Zaidu.

- Médios: Alan Varela, Tomás Pérez, Stephen Eustáquio, André Franco, Fábio Vieira e Rodrigo Mora.

- Avançados: Pepê, Gonçalo Borges, William Gomes, Danny Namaso, Samu e Deniz Gül.