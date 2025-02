Tomás Lacerda volta a competir nas ondas grandes 'La Vaca Gigante'

O jovem madeirense Tomás Lacerda está entre os convidados para competir novamente no prestigiado evento internacional de ondas grandes, 'La Vaca Gigante', que acontece amanhã, 24 de Fevereiro, na Cantábria, Espanha.

O evento, reconhecido pela exigência técnica e pelo formato exclusivo de participação apenas por convite, contará com a presença de Tomás Lacerda, que representará a equipa portuguesa Red Herrings ao lado de Lourenço Katzstein, Francisco Roque Pinho e Hermine Bonvallet.

Os 'big riders' irão enfrentar as impressionantes ondas de La Cantera-Cueto, onde a altura das ondas pode variar entre 8 a 10 metros, proporcionando um verdadeiro espetáculo de desporto extremo.

Apesar do seu histórico no Stand Up Paddle (SUP), Tomás tem uma forte ligação ao surf, modalidade que pratica desde os 8 anos. Há quatro anos, recebeu o convite para integrar a conceituada equipa portuguesa de ondas grandes Red Herrings, sediada na Nazaré, tornando-se o membro mais jovem da formação.

Para Tomás, esta nova participação é motivo de grande entusiasmo.

"O surf é a minha grande paixão e esta será a minha segunda participação no La Vaca Gigante. Tenho-me dedicado intensamente este inverno, treinando na Nazaré com a minha equipa, Red Herrings, para abrir portas a mais competições como esta. Sem o apoio da minha equipa e dos patrocinadores, este sonho não seria possível. Estou entusiasmado e confiante, La Vaca é uma onda incrível e espero trazer um bom resultado nesta nova experiência ao lado de grandes atletas internacionais."

O campeonato decorrerá entre as 9 e as 16 horas (horário de Portugal) e poderá ser acompanhado ao vivo através do canal de YouTube: Obsessiona2.