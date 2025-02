Morreu Manuel Sérgio, um dos grandes pensadores do Desporto em Portugal

O professor universitário e antigo deputado da Assembleia da República Manuel Sérgio morreu hoje aos 91 anos, informou o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), numa publicação na rede social X.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do seu falecimento. O seu legado no campo do desporto é imensurável, tendo sido um pioneiro e uma inspiração para muitos. Neste momento de luto, expressamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos", escreve o IPDJ, destacando o papel de Manuel Sérgio no campo do desporto.

Manuel Sérgio, nascido em Lisboa em 20 abril de 1933, dedicou a sua vida ao pensamento e ensino na área do desporto, tendo ainda acompanhado o percurso de alguns dos maiores treinadores portugueses, casos de José Mourinho e Jorge Jesus.

"Profe Manuel Sérgio, o filósofo, o Homem, o amigo... o meu grande amigo... amanhã, depois do jogo, já não terei a sua palavra feliz ou o seu comentário motivador... vou ter muitas saudades suas meu Profe. Descanse em paz", escreveu Mourinho, numa publicação na rede social Instagram acompanhada de uma fotografia dos dois juntos.

Além do trabalho efetuado em prol do desporto, Manuel Sérgio foi deputado na Assembleia da República entre 1991 e 1995, pelo Partido da Solidariedade Nacional, do qual foi o primeiro presidente.

Em 2019, a Universidade Católica fundou a Cátedra Manuel Sérgio - Desporto, Ética e Transcendência, por iniciativa de José Tolentino de Mendonça, então vice-reitor da Universidade

A Federação Portuguesa de Futebol, através do seu presidente cessante, Fernando Gomes, já reagiu à morte de Manuel Sérgio: "Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento da morte do Prof. Manuel Sérgio, um dos maiores pensadores do desporto em Portugal. A sua partida deixa um vazio imenso, não apenas no âmbito desportivo, mas também no campo da filosofia e da pedagogia".

Também o FC Porto reagiu nas redes sociais, deixando "sentidas condolências" à família e amigos de Manuel Sérgio, evocando-o como um "homem que dedicou uma vida ao ensino do desporto, inspirou treinadores e pensou como poucos o futebol".

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) manifestou "enorme consternação e tristeza" ao ter conhecimento do falecimento de Manuel Sérgio.

"Enorme pensador do fenómeno desportivo, filósofo e ex-deputado à Assembleia da República, foi um grande inspirador para várias gerações de dirigentes, treinadores, atletas e restantes agentes desportivos, pela sua capacidade de motivar, influenciar e valorizar a importância social e cívica do Desporto", escreveu a CDP, em comunicado.