Luso-venezuelanos lamentam perda de "grande homem e amigo"

A morte de Pinto da Costa surpreendeu os portistas luso-venezuelanos que lamentam a perda de "um grande homem e amigo", disse à agência Lusa fonte da Filial 43 do Futebol Clube do Porto em Caracas (FC Porto - Caracas), na Venezuela.

"Tinha comunicação praticamente diária [...], de maneira que estava mais ou menos a par da situação. Mas quando aparece uma notícia destas, é sempre uma surpresa, um golpe, um choque", disse Alvarinho Sílvio Moreira, do FC Porto - Caracas. "Tanto para mim como para todos os portistas, aqui na Venezuela, foi muito duro".

Alvarinho Sílvio Moreira explicou que foi presidente do FC Porto -- Caracas durante 28 anos e recordou que em 2013 houve "uma festa extraordinária", no Centro Português de Caracas em homenagem a Jorne Nuno Pinto da Costa.

"Entre nós foi crescendo uma grande amizade, durante o tempo. Eu tinha o cuidado de cada vez que visitei Portugal me reunir com ele [...]. E também a grande honra e orgulho de ter o 'dragão de ouro' da casa do FC Porto, na filial 43 da Venezuela, em 2011", explicou.

Emocionado, Alvarinho Sílvio Moreira vincou que Pinto da Costa "sempre foi muito considerado e muito respeitado e, a partir de certo momento, foi realmente um bom e um grande amigo que tinha em Portugal nas visitas que fazia", tendo tido "a honra" de organizar a festa dos 40 anos do seu mandato.

"Estive com ele no dia 23 de dezembro e depois estive já em janeiro. A saúde dele, 'veio-se a pico', creio que pela situação do clube. O desgosto que representou para ele a derrota eleitoral e o que tem vindo a passar-se com o clube [...]. Uma época, uma temporada de transição nada fácil", disse.

Alvarinho Sílvio Moreira explicou ainda estar "infinitamente triste", mas entender "que é a lei da vida".

"Recordaremos sempre o passado grandioso, vitorioso, que não só foi do Futebol Clube do Porto, dos portistas, mas de Portugal e de todos os portugueses", sublinhou.

Destacou ainda a "vertente de homem" de Pinto da Costa, que definiu como "extremamente simpático, afável, humorista, e que sempre tinha uma piada mesmo nos momentos mais complicados. No fundo era um homem bom".

Vários portistas disseram à agência Lusa que Pinto da Costa era "um grande homem e um grande amigo" dos portugueses da Venezuela, em particular da Filial 43 do Futebol Clube do Porto em Caracas.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu no sábado aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.