Motociclista ferido após embate com carro no Funchal

Um acidente ocorrido há pouco na Levada dos Ilhéus, mais precisamente no troço entre a Estrada da Liberdade e a rotunda que antecede o túnel da Pontinha, causou um ferido, um motociclista que embateu com o seu veículo numa viatura, podendo estar envolvido outro carro.

Além do grande aparato no local, onde foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal e a PSP, que já tomou conta da ocorrência. O motociclista queixava-se de dores nos braços e pernas, além da bacia.

Foto Google Maps

Dada a proximidade ao Hospital e ao quartel dos bombeiros, a ambulância chegou rápido e a assistência no local prestada com eficácia, tendo já sido levado para a unidade de saúde.

Apesar de algum congestionamento, o trânsito flui com normalidade apesar de lentamente.