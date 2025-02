Cortejo Etnográfico anima multidão em Santana com 234 participantes

Depois do cortejo Folião ter encantado a multidão que se encontra nas ruas de Santana, é tempo de dar as boas-vindas ao Cortejo Etnográfico, que presta homenagem às tradições do concelho.

Este ano, o desfile conta com 234 participantes, distribuídos por diferentes grupos.

O bom tempo que se faz sentir continua a permitir que as pessoas permaneçam no local a assistir a mais um desfile que está inserido na Festa dos Compadres. O evento organizado pela autarquia iniciou-se na passada quinta-feira que decorre até 27 de Fevereiro.