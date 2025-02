Iniciativa Liberal quer transformar a Madeira numa referência internacional da Economia Azul

A Iniciativa Liberal Madeira visitou, ontem, o Pólo da Madeira do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, onde teve oportunidade de constatar o trabalho de excelência que o mesmo desenvolve no âmbito da investigação científica, do desenvolvimento tecnológico e da inovação.

O Mar apresenta um potencial económico quase inesgotável, que deve ser gerido e aproveitado de forma sustentável, transparente e desburocratizada Gonçalo Maia Camelo, coordenador da Iniciativa Liberal Madeira

Uma vez que o partido considera que o desenvolvimento tecnológico e a inovação são "instrumentos fundamentais" para o desenvolvimento da economia azul e para a sustentabilidade ambiental, defende que devem ser criados mecanismos que fomentem a captação de apoios financeiros privados à investigação, nomeadamente, por via do mecenato, de patrocínios e de parcerias comerciais.