Iniciativa Liberal aprovou lista de candidatos às eleições na Madeira

O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou, ontem em reunião, "a lista de candidatos que irá representar o partido nas eleições regionais antecipadas de 23 de Março", informa uma nota da candidatura que será liderada por Gonçalo Maia Camelo, advogado e coordenador da IL Madeira, seguido por Rosie Bayntun e Sara Luísa Jardim, nos três primeiros lugares.

Para o coordenador da IL Madeira, a lista é "constituída por pessoas com responsabilidade, com experiência profissional, mas também com a visão necessária para defender as soluções que a região precisa, nomeadamente em áreas tão importantes para os madeirenses, como na saúde, na habitação, ou na redução da carga fiscal", refere.

Gonçalo Maia Camelo, citado na nota de imprensa, "considera ainda que a IL Madeira, é o único partido que apresenta um conjunto de novas caras, distintas daquelas que conduziram a região à instabilidade e ao bloqueio em que se encontra, atualmente".

Ao contrário dos outros partidos, que insistem nas mesmas figuras a candidatura da Iniciativa Liberal aposta num conjunto de pessoas que coloca os interesses da Madeira e dos madeirenses em primeiro lugar, e não os seus interesses pessoais ou partidários. Uma lista sem conflitos de interesse e sem bloqueios políticos, conclui.

Quanto às outras duas principais candidatas, Rosie Bayntun "integra a equipa da Associação de Promoção da Madeira, onde trabalha atualmente. Paralelamente, é empreendedora e faz parte dos órgãos sociais da Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros e da Associação de Ciclismo da Madeira, onde assume o cargo de vogal do Conselho Fiscal", enquanto Sara Luísa Jardim, "pós-graduada em Investimentos Imobiliários pelo ISCTE e Relator internacional certificada pela NAR (Nacional Association of Realtors), é no imobiliário que faz o teu trajecto".

"Ocupam, ainda, os 10 primeiros lugares da lista, António Luís Teixeira De Nóbrega (formador), Jorge Humberto Ramos Santos Faria (gestor), Maria Helena Figueirôa (professora), Francisco de Santa Clara Costa (empresário), Bárbara (artista plástica), Nuno Trindade Fernandes (gestor de empresas) e Carla Chatterley (professora)", referencia.

A Iniciativa Liberal Madeira entrega hoje a lista de candidatos, às 14h00, no Tribunal da Comarca do Funchal.