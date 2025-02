Roberto Almada entende que o PS "dá tiros nos pés"

O Bloco de Esquerda diz nada ter ouvido de novo no encerramento do XXI Congresso regional do PS-Madeira

Roberto Almada, que representou o partido juntamente com Dina Letra, coordenadora regional, disse que a surpresa foi não haver surpresas. "O PS não apresenta propostas concretas, é mais do mesmo".

Almada diz que o PS "dá tiros nos pés, que deveriam ser evitados", e exemplifica com o programa de habitação, que mais não do que o do governo Regional com algumas adaptações.

"Se o PS quer mudar alguma coisa, tem de mudar a agulha, a estratégia política".