Urgência sem pedopsiquiatria

Só duas médicas integram, neste momento, o serviço público. Outras especialidades asseguram atendimento urgente. Director clínico do SESARAM salienta que a doença mental nas crianças tem aumentado de forma “exponencial” na Região. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 18 de Fevereiro.

Já o maior destaque gráfico está relacionado com as Regionais de 23 de Março: "Por todo o lado". Cartazes políticos ‘inundam’ ruas e concelhos, dos mais tradicionais aos mais mordazes. Campanhas eleitorais cada vez mais alinhadas com novas tendências do marketing político.

Nos 'Casos do Dia' destaque para "Vandalismo no Campanário gera preocupação".

"Comunicar com impacto" é o tema da entrevista de hoje, com o coordenador regional da marca DreamMedia, que traz novas formatos publicitários e é hoje apresentada no Funchal.

Saiba ainda que "Banda internacional de tributo a The Doors vem dar concerto em Março".

