ADN propõe mais fiscalização de Segurança e Higiene no Trabalho no sector da Construção Civil

O ADN denuncia a falta de segurança daqueles que trabalham na montagem de equipamentos e estruturas, na Região, apelando a que a Autoridade para as Condições do Trabalho e a Associação dos Industriais de Construção Civil da Madeira estejam atentas a esta situação. O partido indica que as questões obrigatórias em prol da segurança dos respectivos funcionários estão a ser negligenciadas por toda a Região.

Miguel Pita dá conta de uma situação captada na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, cuja fotografia foi encaminhada para a comunicação social, "onde é visível um senhor em cima de andaimes sem qualquer tipo de protecção que evite a sua queda desamparada, manuseando cabos eléctricos sem as luvas apropriadas, nem sequer um capacete de obra que proteja a sua cabeça de embate nos ferros ou óculos de protecção para os olhos perante os fios".

O partido considera ser importante salvaguardar a segurança de quem trabalha neste tipo de actividade," pois todos nós sabemos que os acidentes de trabalho nestes sectores profissionais são infelizmente muito comuns e pouco ou nada é feito para evitar que se repitam, dando uma sensação de impunidade das empresas construção e afins".

É nesse sentido que o ADN propõe que exista uma maior fiscalização sobre as questões de Segurança e Higiene no Trabalho no sector da Construção Civil. Além de questões de segurança, o partido quer ver garantidas questões de higiene, tais como casas de banho portáteis em todas as obras, "algo que também se nota estar a ser negligenciado".

"A par dos salários justos, pagos de forma legal e atempadamente, a segurança e higiene no trabalho é também um factor importante em qualquer sector profissional e a única forma de salvaguardar todos os profissionais que saem de casa para trabalhar, é uma fiscalização rigorosa e respectivas coimas adequadas", termina.