Laboratório de Ecocardiografia do Hospital Particular recebe acreditação europeia

O Laboratório de Ecocardiografia do Hospital Particular da Madeira (HPM) recebeu a Acreditação Europeia pela Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular (EACVI).

Através de um comunicado enviado às redacções, o Grupo HPA Saúde Madeira vê esta acreditação como um "reconhecimento relevante", que destaca o Laboratório de Ecocardiografia do Hospital Particular da Madeira como o "primeiro e único laboratório de cardiologia a receber esta distinção na Região Autónoma da Madeira".

A coordenadora do laboratório, Susana Gomes, sublinha que o mesmo está “ao nível dos laboratórios da Europa” e que “em Portugal existem 12 com esta acreditação, sendo que na RAM somos o primeiro e, atualmente, o único laboratório a ter esta distinção, o que muito nos orgulha”.

Susana Gomes evidencia que esta acreditação europeia é “uma garantia de qualidade, rigor e segurança para o paciente, pois os exames são realizados por médicos e técnicos altamente qualificados e com reconhecimento na área” e explica que “o coordenador e alguns dos elementos que realizam os exames têm de ter a certificação individual em ecocardiografia pela Sociedade Portuguesa e/ou Sociedade Europeia de Cardiologia”.

Segundo a coordenadora do laboratório “enquanto hospital privado, temos na Madeira todas as valências da Cardiologia que existem a nível mundial”.

O laboratório de cardiologia do HPM é constituído por 9 cardiologistas, cuja “maioria tem certificação individual, uma equipa técnica dedicada à ecocardiografia, assistentes/auxiliares de ação médica e uma equipa de enfermagem, muito importante nos exames especiais. Temos também técnicos de cardiopneumologia que nos apoiam nos outros exames”, salienta.

Ainda sobre os critérios de elegibilidade para a acreditação, realça “os ecocardiógrafos têm de ser de topo de gama e de última geração. Esta tecnologia permite-nos estar equiparados aos melhores laboratórios da Europa. As instalações também têm de cumprir os pré-requisitos muito rigorosos, em termos de espaço físico, iluminação, climatização das salas e equipamentos de apoio”, esclarece.

A nível dos exames o Hospital Particular da Madeira “realiza todas as modalidades de Ecocardiografia, nomeadamente a bidimensional, doppler a cor, Ecocardiografia 3D e cálculo do Strain”.

Além dos exames de diagnóstico base e do Ecocardiograma transtorácico, “realizamos o Ecocardiograma Transesofágico, de Sobrecarga Farmacológica ou de Stress, de Esforço e com contraste” e reforça que “o HPM é o único centro privado na região a realizar a Angio-TAC coronária e a Ressonância Magnética Cardíaca, exames estes não existentes em muitos centros públicos ou privados no país”.

Relativamente às doenças cardíacas com maior incidência nos madeirenses, de acordo com a cardiologista, as mais frequentes são “a doença coronária (como o enfarte agudo do miocárdio e a angina de peito) e o AVC, que não é bem do âmbito da cardiologia, mas é do espetro da doença cardiovascular. Temos também elevada incidência de doenças valvulares – as valvulopatias e a insuficiência cardíaca”, refere, sendo que todas estas patologias podem ser diagnosticadas e tratadas no HPM.

Num futuro próximo o objectivo é “manter a acreditação, o rigor e a qualidade do serviço prestado aos nossos pacientes, transmitir segurança e confiança nos diagnósticos realizados no HPM”, assegurou a coordenadora.