ACAPORAMA acolhe instituição francesa no âmbito do Erasmus+

A Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACOPORAMA), através da mobilidade de Job Shadowing, deu as boas-vindas à Instituição Espace Social, sediada em Nîmes, França.

A visita, que decorre desde esta quarta-feira até amanhã, em parceria com seis Casas do Povo da Região, tem como o objectivo de apresentar a dinamização de actividades destinadas à população idosa, bem como dar a conhecer as tradições e a cultura madeirense ao grupo francês.

O primeiro dia da visita iniciou-se com a recepção na Casa do Povo da Ponta Delgada, onde foram demonstradas diversas actividades culturais e recreativas, como pintura, recorte e criação de acessórios para a marcha alusiva à azáfama das vindimas. Durante a parte da manhã, o grupo teve ainda a oportunidade de assistir à demonstração do bordado Madeira, bem como à preparação de flores típicas das festas madeirenses e à degustação de vinho artesanal, proveniente da adega de um dos utentes da instituição.

Já no período da tarde, a comitiva seguiu para a Casa do Povo do Curral das Freiras, onde participou em várias actividades associadas à população idosa, incluindo dança sénior, estimulação cognitiva e sensorial, e exercícios de coordenação motora. A mobilidade seguiu com visitas a outras Casas do Povo, nomeadamente: a de Câmara de Lobos, de Água de Pena, de Gaula e a de São Martinho.

"A ACAPORAMA agradece a todas as Casas do Povo envolvidas nesta mobilidade, destacando a excelente recepção e todo o empenho demonstrado no acolhimento do grupo francês. Esta iniciativa reforça a importância da cooperação internacional na promoção de boas práticas no apoio à população idosa e no intercâmbio cultural", Ana Vieira, responsável da Associação.