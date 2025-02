Eleições à presidência da Liga agendadas para o dia 11 de Abril

As eleições para a sucessão de Pedro Proença na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) foram marcadas para 11 de abril, informou hoje a Liga em comunicado.

"Por decisão do presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Mendes, está definida a data das eleições para os Órgãos Sociais da Liga Portugal, tendo em vista o remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27", pode ler-se na nota.

Segundo a LPFP, o ato eleitoral vai decorrer entre as 10:00 e as 13:00, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto, referindo o organismo que o mesmo está "aberto a qualquer candidatura que obtenha legitimidade para tanto, fixando-se para o dia 04 de abril de 2025 o termo do prazo para entrega das candidaturas".

A assembleia geral (AG) realizada na sexta-feira, a última do ex-árbitro à frente da LPFP antes de tomar posse como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), serviu para os clubes se manifestarem quanto à melhor data para o sufrágio intercalar, tendo José Mendes se decidido pelo dia de 11 de abril.

Aquela AG ratificou ainda, por unanimidade, a diretora executiva coordenadora Helena Pires para assumir os destinos da Liga de clubes na fase transitória, depois de, na quinta-feira, ter sido a hipótese validada pela direção.