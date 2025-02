Pedro Fino está "de consciência tranquila"

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas diz estar "de consciência tranquila", isto após ter sido ouvido pela Polícia Judiciária no âmbito do processo 'Ab Initio'. Pedro Fino foi constituído arguido no âmbito deste processo, tendo sido levantada a sua imunidade parlamentar a 14 de Novembro.

"Estou de consciência tranquila e sei que no final tudo ficará esclarecido", disse em declarações ao DIÁRIO. Como noticia hoje o nosso matutino, Pedro Fino já foi ouvido pela Polícia Judiciária, no âmbito do processo em que também estão constituídos arguidos Rogério Gouveia e Pedro Ramos, ambos secretários regionais, e ainda José Prada, deputado social-democrata. Todos ficam com termo de identidade e residência, a medida de coação menos gravosa.

O processo de investigação vai continuar a decorrer e só depois será deduzida a acusação. O processo 'Ab Initio' foi conhecido a 17 de Setembro.