Pedro Proença sublinha "conquistas eternas" e legado histórico de Pinto da Costa

Pedro Proença, eleito na sexta-feira presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), assinalou hoje que as conquistas de Pinto da Costa "serão eternas", no dia em que morreu o antigo presidente do FC Porto.

"Das Antas ao Dragão, de Viena a Gelsenkirchen, de Sevilha a Tóquio, as suas conquistas serão eternas, o seu legado será honrado e a sua memória será respeitada. Despeço-me com gratidão. Até sempre, Amigo Presidente", escreveu Pedro Proença.

O novo presidente da FPF, de saída da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que presidiu a partir de 2015, assinalou também o "palmarés único a nível nacional e internacional" de Pinto da Costa, um dirigente histórico que dedicou 42 anos da vida ao FC Porto.

"Recordo a amizade, os ensinamentos e o respeito mútuo ao longo de décadas de convivência numa indústria para cujo crescimento e emancipação tanto contribuiu, tendo mesmo presidido à Liga Portugal entre 1995 e 1996", considerou o antigo árbitro.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de doença prolongada, confirmou hoje à Lusa fonte próxima da família.