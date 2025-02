Jovens locutores Pedro Nogueira e Mariana Mateus premiados pela NOS e a TSF-Madeira

Hoje, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, celebrou-se o Dia Mundial da Rádio de uma forma especial. Dez jovens assumiram o comando da emissão em directo da TSF-Madeira, conduzindo entrevistas e debates sobre o tema do dia. Entre eles, Pedro Nogueira e Mariana Mateus, alunos da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta, destacaram-se pelo seu desempenho na emissão e foram premiados pela NOS.

Os dois jovens receberam um voucher no valor de 250 euros cada, que poderão utilizar na compra de um telemóvel. Para além disso, todos os participantes da iniciativa também foram presenteados com um bilhete de cinema, também oferecido pela empresa de comunicações.

A actividade, que teve a orientação do director da TSF-Madeira e director-geral editorial da EDN, Ricardo Miguel Oliveira, contou com a participação de alunos de diversas escolas da Região, incluindo a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.