Mais cirurgias e menos espera

Foram realizadas, em 2024, 18.082 intervenções no SESARAM, uma subida de 20% face ao período homólogo. Lista de doentes referenciados decresceu. Director do Bloco Operatório garante que as altas problemáticas são um entrave à maior produção e manda recados ao poder político.

Ouvidos e constituídos arguidos

Rogério Gouveia e Pedro Fino chamados à Polícia Judiciária, no âmbito do processo ‘Ab Initio’. Pedro Ramos e José Prada, secretário-geral do PSD, cumpriram a diligência em Lisboa. Processo de investigação vai continuar a decorrer e só depois será ou não deduzida acusação.

Derrota em Braga não compromete

Nacional perde (0-1) mas mantém em aberto o objectivo de manutenção

Direito de resposta do deputado Carlos Silva, do JPP

Trump e guerras minam combate à crise climática

Especialistas que participaram no ‘Funchal Climate Week’ alertaram para indicadores preocupantes e possibilidade de se atingir o “ponto de não retorno”

