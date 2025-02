Menos sessões e menos espectadores, mas mais receitas nos cinemas da Região

Os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), no 4.º trimestre de 2024 não vieram ajudar muito aos já de si negativos resultados das salas de cinema na Madeira nos trimestres anteriores, contabilizando-se entre Outubro e Dezembro um total de 3.167 sessões na Região Autónoma, "correspondendo a um decréscimo de 4,1% face a igual período de 2023", refere a DREM esta manhã.

Apesar disso, "o número de espectadores fixou-se nos 47.489, aumentando 22,2% em termos homólogos" e "as receitas de bilheteira atingiram os 282,0 mil euros, crescendo 30,4% face ao mesmo período do ano anterior". Este indicador positivo foi quase caso único.

É que "no que respeita ao ano de 2024, foram contabilizadas 13.954 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que se traduziu num decréscimo de 1,1% face a 2023", sendo que "o mês de Agosto foi o que registou maior número de sessões (1.478)".

Já "o número de espectadores também diminuiu em 2024, tendo-se fixado nos 204.929, o que corresponde a um recuo de 4,9% face a 2023", com Julho a destacar-se "como o mês com o maior número de espectadores nas sessões de cinema da Região (36.297)".

Mas o principal indicador, "as receitas de bilheteira ascenderam a 1.212,3 mil euros (mais de 1,2 milhões), traduzindo-se num ligeiro aumento de cerca de 5,4 mil euros (+0,5%) face ao ano precedente", que no final é o que importa para manter a sustentabilidade dos cinemas. A verdade é que com menos sessões, ou seja menos despesa, e menos espectadores, ou seja menos dinheiro a entrar, tendo alcançado receitas de bilheteira só se justifica pelo aumento do preço.