CDS insiste em criação de "cheque-cirurgia" para combater listas de espera

O CDS reafirmou, hoje, a "necessidade de criar um 'cheque-cirurgia', para os utentes que ultrapassam os tempos máximos de espera, para uma intervenção cirúrgica".

"Com este cheque, o paciente pode recorrer a um hospital privado para ver realizada a sua cirurgia", explicam os centristas num comunicado de imprensa que dá conhecer a vigésima sexta proposta do seu programa eleitoral.

Embora, o CDS ressalve que o "espírito" por detrás desta medida já esteja subjacente à portaria do Governo n.º 361/2023, de 30 de Maio, sobre os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) no Serviço de Saúde da Região, "a verdade é que as listas ainda são muito grandes e precisam de respostas mais eficazes, que devem envolver todos os meios da saúde existentes na Madeira", evidenciam os centristas.

"O CDS acredita que uma maior envolvência e articulação entre os serviços públicos, privado e social da Região, podem contribuir para uma redução da lista de espera, quer nas cirurgias, quer nas consultas, quer nos exames, quer na prestação de outros cuidados de saúde. O CDS defende há muito esta solução e reafirma a utilidade da sua aplicação", remata a mesma nota.