Vítor Bruno acerta rescisão um mês depois da saída do comando do FC Porto

O treinador Vítor Bruno chegou a acordo com o FC Porto para a desvinculação por mútuo acordo, anunciou hoje o terceiro classificado da I Liga de futebol, praticamente um mês depois da saída do ex-adjunto de Sérgio Conceição.

"O FC Porto informa os seus associados, adeptos e simpatizantes que chegou a acordo com Vítor Bruno e a sua equipa técnica quanto aos termos relativos à cessação das funções anteriormente assumidas com o clube", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos 'dragões' na Internet.

Na madrugada de 20 de janeiro, horas depois da derrota na visita ao Gil Vicente (1-3), da 18.ª jornada da I Liga, o FC Porto informou ter iniciado negociações para a saída imediata do técnico, que havia estado reunido de emergência com todo o plantel, o presidente 'azul e branco', André Villas-Boas, e outros elementos da SAD, no Estádio do Dragão, no Porto.

"O clube expressa o seu profundo agradecimento pelo trabalho, profissionalismo e compromisso demonstrados ao longo destes anos, formulando votos sinceros de sucesso para o futuro de Vítor Bruno, tanto a nível profissional como pessoal", assinalou.

Promovido em junho de 2024 como sucessor de Sérgio Conceição, com quem trabalhara nos últimos 12 anos, mas teve uma rutura laboral ao fim de sete temporadas no FC Porto, Vítor Bruno não resistiu à segunda sequência de três derrotas em todas as competições.

A época até tinha começado com uma reviravolta vitoriosa sobre o Sporting na Supertaça Cândido de Oliveira (4-3, após prolongamento), em Aveiro, onde o FC Porto reverteu três golos de desvantagem e Vítor Bruno logrou um troféu na estreia como treinador principal.

Depois da saída do ex-adjunto de Sérgio Conceição, os 'dragões' entregaram o comando interino por dois encontros ao coordenador da formação do clube, José Tavares, antes da chegada definitiva do argentino Martín Anselmi, proveniente dos mexicanos do Cruz Azul.

Arredado no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, na quarta eliminatória da Taça de Portugal e nas 'meias' da Taça da Liga, o FC Porto segue provisoriamente na quarta posição da I Liga ao fim de 22 jornadas, com 46 pontos, a seis do campeão e líder isolado Sporting.