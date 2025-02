FC Porto declara luto pela maior figura da sua história

O FC Porto declarou hoje estar de luto pelo desaparecimento da maior figura da sua história, o ex-presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que morreu aos 87 anos, vítima de doença prolongada.

"O Futebol Clube do Porto está de luto pelo desaparecimento da maior figura da sua história. Jorge Nuno Pinto da Costa morreu este sábado com 87 anos de idade e 71 de associado, após mais de seis décadas nos órgãos sociais e de 42 anos na liderança da instituição que elevou como ninguém. Para trás, deixa um legado único que orgulha toda a nação 'azul e branca'", pode-se ler na nota divulgada na página oficial do clube.

Os 'dragões' enumeraram os feitos alcançados por Pinto da Costa ao longo da sua presidência, realçando as "2.591 conquistas nos 15.356 dias da presidência mais duradoura e titulada de sempre", destacando ainda que "nos 89 anos prévios à eleição de Pinto da Costa o clube tinha vencido somente 16 troféus - sete títulos nacionais, quatro Campeonatos de Portugal, quatro Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira".

O clube acrescenta que, desde a sua eleição, tudo mudou nos 'azuis e brancos' e frisou o feito de Pinto da Costa ter transformado "os Andrades em Dragões e fez do FC Porto o clube português com mais títulos oficiais, ao erguer 23 campeonatos, 22 Supertaças, 16 Taças de Portugal, duas Taças Intercontinentais, uma Taça dos Clubes Campeões Europeus e outra Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e uma Taça da Liga".

São igualmente enumerados os títulos nacionais e internacionais em modalidades como hóquei em patins, andebol, bilhar, sendo destacados o pentacampeonato de futebol, o aumento da capacidade do Estádio das Antas e a construção do Estádio do Dragão, ao qual juntou um museu e um pavilhão.

Os 'dragões' destacam ainda o trabalho de Pinto da Costa no crescimento do clube, tendo elevado o mesmo dos 52 mil associados existentes em 1977 - 90% dos quais concentrados nos concelhos do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de Gaia - para os mais de 147 mil atuais, expandido-se "pelos quatro cantos do planeta".

A finalizar a nota, os 'dragões' realçam que "a partida do Presidente dos Presidentes deixa o Futebol Clube do Porto órfão da sua maior figura, do principal obreiro das grandes vitórias e do responsável máximo pela construção de uma identidade e de um legado inconfundíveis. Jorge Nuno Pinto da Costa viverá eternamente na memória e no coração de todos os portistas".

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu hoje aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.