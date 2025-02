Chega desafia Governo a apresentar moção de confiança, Montenegro pede que "não façam figuras"

O Chega desafiou hoje o Governo a apresentar uma moção de confiança, depois de o PS ter dito que chumbaria se fosse apresentada, e o primeiro-ministro pediu ao partido liderado por André Ventura que "não faça figuras".

O deputado Chega Rui Afonso, num pedido de esclarecimento ao Governo no debate da moção de censura apresentada pelo seu partido, desafiou o Governo a apresentar uma moção de confiança ao parlamento, depois de Pedro Nuno Santos ter dito que chumbaria uma eventual moção nesse sentido - um apelo a que Montenegro não respondeu, optando por criticar os deputados do Chega que já pertenceram ao PSD e fizeram juntaram-se nas críticas ao Governo no mesmo debate.

Montenegro pediu, em resposta aos pedidos de esclarecimento de Rui Cristina e Eduardo Teixeira, deputados do Chega que já pertenceram à bancada PSD, elevação e argumentos no combate político, apelando a que "não façam figuras" e afirmando que "não fica bem".

Sobre Rui Cristina, Montenegro disse que se "tivesse ficado um bocadinho acima na proposta de lista que o PSD formulou para as últimas eleições", o deputado do Chega estaria hoje a "defender estas nomeações com unhas e dentes" - referindo a intervenção de Rui Cristina que pediu ao primeiro-ministro que "parasse com nomeações de cartão partidário laranja" na saúde - com o deputado Eduardo Teixeira "ao lado".

Montenegro acrescentou ainda que se se tivesse candidatado à liderança do PSD nas eleições internas de 2019, o presidente do Chega, André Ventura, "ainda estava no PSD".

"E aí, o que se diria dos quarenta e nove anos anteriores, ou dos quarenta e três ou quarenta e quatro anos anteriores?", atirou.

Antes, PS e Chega insistiram em questionar sobre os clientes da empresa familiar de Luís Montenegro, com o socialista André Pinotes Batista a afirmar que o primeiro-ministro teve tempo para esvaziar mais cedo a questão por trás da moção de censura apresentada pelo Chega e defendendo que sem serem conhecidos os clientes as bancadas não podem inquirir, depois de ter dito já que o grupo de 'media' Medialivre foi um dos clientes.

Rui Afonso, do Chega, questionou o líder do Governo sobre os motivos por trás da inclusão de negócios na área de consultoria no Código de Atividades da Empresa, também o nome de clientes, quem são os funcionários.

Montenegro insistiu que não pode revelar o nome dos clientes e, em resposta a André Pinotes Batista, disse não ter exposto o nome da Medialivre publicamente, tendo apenas referido essa questão em resposta ao Correio da Manhã e o próprio jornal (que pertence à Medialivre) optado por divulgar.

Depois de enumerar vários dos terrenos rústicos que possui, o primeiro-ministro afirmou ainda, com ironia, na direção da bancada parlamentar do Chega que lhe cederia uma das suas propriedades se conseguisse demonstrar que aqueles terrenos beneficiariam da alteração à lei.