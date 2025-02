Governo afasta recomendação para provas finais do 9º anos contarem para nota final

O Governo afastou a possibilidade de seguir a recomendação do Conselho Nacional de Educação (CNE) que defendeu que as provas finais do 9.º ano deixassem de contar para a nota final dos alunos.

"Isso não está nos planos do Governo", disse hoje em Faro o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, durante uma visita à Universidade do Algarve.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) recomendou que as provas finais do 9.º ano possam vir a deixar de contar para a nota final dos alunos, segundo o Público, que cita hoje um parecer daquele organismo.

De acordo com o diário, o CNE defende a pertinência de "refletir" sobre a continuidade das provas finais do 9.º ano de escolaridade, uma vez que os alunos são obrigados a prosseguir os estudos no ensino secundário.

Para Fernando Alexandre, as provas do 9.º ano são "uma preparação para os alunos do secundário", e que estas provas "vão ser decisivas para a sua vida".

"A mim parece-me muito positivo do ponto de vista da formação dos alunos", disse o ministro da Educação, acrescentando que esses alunos já têm 15 anos, o que permite "fazer outro tipo também de avaliação das próprias aprendizagens dos alunos...".

Na segunda-feira iniciaram-se provas ensaio do novo modelo de avaliação externa, realizadas em formato digital.

As provas são obrigatórias, mas cada escola pode definir se as notas destas contam ou não para a classificação final dos alunos.