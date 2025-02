António Costa afirma que o legado de Navalny "continua vivo"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou hoje que o legado do líder opositor Alexei Navalny na defesa da liberdade e da democracia na Rússia "continua vivo", um ano após a sua morte numa prisão do Ártico.

"A morte de Alexei Navalny aconteceu após anos de perseguição por parte do Kremlin. Não teve medo. Defendeu a liberdade e a democracia frente à opressão. Um ano depois da sua morte, o seu legado continua vivo", indicou o ex-primeiro-ministro português numa mensagem nas suas redes sociais.

Um comunicado anterior da União Europeia (UE) apontava hoje o Presidente russo, Vladimir Putin, e as autoridades russas como os "máximos responsáveis" pela morte de Navalny, que "deu a sua vida por uma Rússia livre e democrática", e instruiu Moscovo a libertar de "imediato" os seus advogados e os presos políticos.

A alta representante da UE para os Assuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmou num comunicado em nome dos 27, que o Kremlin continua a sua repressão interna contra aqueles que defendem a democracia, enquanto intensifica a sua "guerra ilegal de agressão" contra a Ucrânia.

A UE, que apelou à Rússia para que acabe com a sua repressão "brutal" e cumpra o direito internacional, impôs sanções desde 2020 a uma lista de "responsáveis" pelo envenenamento, detenção arbitrária, acusação injusta e condenação com motivações políticas" de Navalny.

O político foi reconhecido pelo seu trabalho como líder da oposição quando organizou os maiores protestos antigovernamentais desde a queda da União Soviética, em 2011.

Apesar de ter sofrido uma tentativa de assassinato em 2020, após nove meses de convalescença na Alemanha regressou à Rússia, onde foi condenado e enviado, em dezembro de 2023, para uma penitenciária do outro lado dos Urais, ontem morreu.