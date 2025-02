CDS defende Aeroporto do Porto Santo como alternativa

De acordo com o CDS, "o condicionamentos do aeroporto da Madeira, cada vez mais frequentes ao longo do ano, impõem a tomada de decisões para minimizar os prejuízos da inoperacionalidade".

O partido defende que "é urgente que se ponha no terreno o projecto de ampliação da gare e do aumento da placa de estacionamento de aeronaves da pista do Porto Santo, para tornar esta infraestrutura uma verdadeira alternativa ao aeroporto da Madeira".

Este é um projecto da ANA e da República que tarda a ser concretizado, apesar das promessas feitas à Região". CDS

Diz que "os estudos demonstram que a intensidade do vento tem vindo a aumentar na zona de Santa Catarina e que, pese embora a instalação de alguns equipamentos que vão facilitar aterragens e descolagens, será de prever uma maior frequência nos constrangimentos no aeroporto Cristiano Ronaldo, tanto mais que a revisão do limite dos ventos não estará para breve".

No seu entender, "a Região tem de estar preparada para todas as contingências e é indiscutível que o Porto Santo deve ser dotado de todas as condições, para servir de alternativa ao aeroporto da Madeira, em vez das companhias e passageiros estarem sujeitos a regressar aos locais de destino ou às Ilhas Canárias, com todos os prejuízos que daí advêm para todos".

Para o CDS "a operacionalidade dos aeroportos regionais tem de ser uma prioridade da governação regional e nacional, para responder à procura pelo destino e para satisfazer as necessidades dos residentes".