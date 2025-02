CDS defende que madeirenses só devem pagar 77 euros na ligação Madeira - Lisboa

O CDS defende que os residentes na Madeira e no Porto Santo, independentemente da sua nacionalidade, só devem pagar 77 euros na compra de uma viagem entre as nossas ilhas e o continente. No caso dos estudantes, o valor seria de 58,5 euros.

Além disso, o partido considera que, ao contrário do que acontece actualmente, em que o processo carece de reembolso, os valores definidos por lei deveriam ser pagos à cabeça. "O Governo da República já anunciou a descida de preços, que abrange também as viagens para os Açores, mas tarda em concretizar essa redução, bem como a simplificação de todo o processo de aquisição e pagamento das viagens", aponta o partido que tem José Manuel Rodrigues como cabeça-de-lista.

O CDS considera que "já é mais do que tempo de o Governo da República criar a plataforma electrónica, que permita pôr em prática o que já foi aprovado na Assembleia da República por iniciativa do Parlamento da Madeira, e que vai no sentido de o residente só pagar à cabeça o que está definido, em vez de servir de banco do Estado, como acontece na actualidade".

O partido tem, também, em discussão na Assembleia da República, uma iniciativa legislativa, no sentido de o subsídio ao transporte aéreo abranger os imigrantes a trabalhar na Região, os desportistas contratados por equipas madeirenses e os estudantes com mais de 26 anos a fazer mestrado ou doutoramento. Esta discriminação negativa, que atinge milhares de pessoas, tem de acabar rapidamente.