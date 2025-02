Obras do troço Assomada-Boa Nova retomadas a partir de amanhã

Os trabalhos de requalificação da Estrada Regional 2024, no troço compreendido entre a Boa Nova e a Assomada, a cargo do Governo Regional, serão retomadas amanhã, no período nocturno, e vão decorrer até 15 de Março.

A informação foi veiculada pela Junta de Freguesia do Caniço, de acordo com o que lhe foi transmitido pela Afavias, empresa de construção responsável pela empreitada.

Assim, os trabalhos vão decorrer a partir de amanhã, semanalmente de segunda e sexta-feira, no período nocturno, entre as 20 horas e as 6 horas do dia seguinte, de modo a minimizar os condicionamentos à circulação automóvel. As obras vão prolongar-se até 15 de Março, no segmento do sentido Assomada/Cancela e em troços diários de aproximadamente 400 metros.

Os trabalhos noturnos visam mitigar os incómodos à população em geral, nomeadamente nas entradas e saídas das habitações e espaços comerciais, assim como na passagem do trânsito pesado (incluindo transportes públicos) que irão ficar restringidos nos 400 metros do troço em execução" Junta de Freguesia do Caniço

O retomar dos trabalhos acontece depois de reclamações de automobilistas e demais utentes da via que diariamente têm de enfrentar uma autêntica prova de obstáculos devido à elevação das adufas relativamente à cota da estrada ainda por repavimentar, conforme o DIÁRIO noticiou a 7 de Fevereiro último.

'Estrada do Aeroporto' parece uma pista de obstáculos Regularização "de forma sequencial e faseada" só a partir do final do mês

Questionado pelo DIÁRIO na altura, o Governo Regional assumiu que a partir do final deste mês de Fevereiro e “de forma sequencial e faseada” os trabalhos seriam restabelecidos, “sem quaisquer condicionantes e/ou impedimentos” para o tráfego rodoviário na Estrada Regional 204, mais conhecida por ‘Estrada do Aeroporto’, entre a Boa Nova (Funchal) e a Assomada (Caniço).