Edgar Silva reitera que luta pelos direitos dos trabalhadores esteve fora do Parlamento

“Faltam poucos dias para as Eleições”, começou o candidato da CDU às próximas Regionais, no seu discurso na sessão pública de apresentação da lista da coligação, que decorreu hoje, no auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira. Faltam poucos dias e o objectivo é reforçar que a CDU fez e faz falta no Parlamento Regional, onde não teve representação na última legislatura.

A "boa notícia", segundo Edgar Silva, é que dia 23 de Março vai trazer o regresso da CDU à Assembleia. É essa a convicção do cabeça-de-lista, que voltou a mencionar que “ao longo desta última legislatura os problemas dos trabalhadores estiveram de fora do debate parlamentar”.

A consideração já tinha sido contestada, por outras forças políticas esta semana e alvo de 'fact check'.

Isto aborrece e incomoda outros que estiveram no Parlamento, mas nós não temos culpa disso. Gera urticária. Se nós lá estivéssemos, não teria sido assim. Alguns até se apressaram, ao longo desta semana, a reunir com sindicatos. Eu dou um rebuçado de funcho a quem for capaz de indicar uma proposta que tivesse a ver com os problemas dos trabalhadores e com o mundo do trabalho. Uma que seja. Edgar Silva

Era, segundo o candidato, a “CDU que colocava esses problemas” no debate parlamentar, e para que esta situação se altere “só elegendo deputados da CDU”.

Edgar Silva aproveitou, ainda, para mencionar os 15 anos que passaram desde o 20 de Fevereiro. “Desde a primeira hora estivemos com as populações, e ainda hoje tanta coisa está por fazer, 15 anos depois”, lamenta. O cabeça-de-lista entende, ainda, que “a dimensão catastrófica da destruição do 20 de Fevereiro pode ser prevenida”, e lembra que: “Foram tantos os alertas que colocámos, tantas as denúncias que fizemos, e lá veio o 20 de Fevereiro”.

"A CDU faz tanta falta"

A sessão pública de apresentação de candidatos, ao final da tarde desta quinta-feira, contou com a presença do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que vincou, repetidas vezes, a falta que a CDU faz no Parlamento Regional. Sentimento, aliás, partilhado por todos os intervenientes no encontro de hoje.

Francisco Simões, mandatário da candidatura, afirmou que o que temos, de momento, na Madeira “são políticos pequeninos, escondidos atrás do biombo da imunidade”, referindo-se aos casos que envolvem vários membros do Executivo Regional. Entende que “o nível da democracia no Parlamento baixou para o rés-do-chão”, pelo que “é urgente o voto na CDU, votos na defesa do direito dos trabalhadores, dos explorados, dos oprimidos”.

Francisco Simões, Foto Hélder Santos / ASPRESS

Helena Câmara, número 7 da lista, e candidata pela Juventude CDU, afirmou que “faz 50 anos que a juventude madeirense e porto-santense vive na sombra das políticas de direita, em que nenhum governante deu voz aos seus problemas”. Problemas no acesso à habitação e à educação, a precariedade laboral. Lembrando que “é a CDU que denuncia estas injustiças”, vincou que “foi graças às propostas da CDU que foi possível construir o novo Hospital da Madeira, a gratuitidade do passe para jovens estudantes e idosos, o Complemento Regional para Idosos, e o apoio regional para a frota pesqueira, entre outras lutas”.

Helena Câmara, Foto Hélder Santos / ASPRESS

Marco Fernandes, número 6 da lista, indicado pelo PEV, deixou a garantia de que ‘Os Verdes’ “continuam a intervir na Madeira e no Porto Santo”, em questões da defesa do litoral, no ordenamento da orla costeira, contra o desregulado uso dos territórios e interesses especulativos. Falou de propostas para a valorização da Praia Formosa, onde têm sido feitos “erros estratégicos”, na defesa das Levadas e da Laurissilva, e lembrou acções contra a construção do Caminho das Ginjas e o Teleférico do Curral das Freiras.

Marco Fernandes, Foto Hélder Santos / ASPRESS

Lista de candidatos da CDU às Regionais de 23 de Março

1.º Edgar Silva

2.º Ricardo Lume

3.º Sílvia Vasconcelos

4.º Maria José Afonseca

5.º Duarte Martins

6.º Marco Fernandes (‘Os Verdes’)

7.º Helena Câmara (Juventude CDU)