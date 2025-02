"Os problemas do mundo do trabalho deixaram de se ouvir na Assembleia", diz Edgar Silva

"A voz e a força dos direitos de milhares de pessoas deixaram de ter lugar no Parlamento da Região. Os problemas do mundo do trabalho deixaram de se ouvir na Assembleia", afirmou hoje, o candidato da CDU às próximas Eleições Legislativas Regionais, numa iniciativa de pré-campanha, no Largo das Courelas, no Funchal.

Edgar Silva salienta que as "justas reivindicações e problemas do desenvolvimento humano e social" só eram "objecto de iniciativa parlamentar através de deputados eleitos pela CDU", que deixaram de ter assento no Parlamento madeirense, nas últimas eleições.

"Então, como é reconhecido por tanta gente, é preciso resgatar ou recuperar essa voz e essa força na luta pelos direitos", consta o cabeça-de-lista da CDU.