Benfica vence Santa Clara com golo de Bruma e fica a um ponto do Sporting

Bruma marcou hoje o golo da vitória do Benfica no terreno do Santa Clara, por 1-0, na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, deixando provisoriamente o emblema das 'águias' a um ponto do líder Sporting.

O extremo internacional português contratado ao Sporting de Braga marcou o seu oitavo golo na I Liga, o primeiro pelo Benfica, em Ponta Delgada, aos 55 minutos, quebrando a sequência de duas vitórias seguidas e três jogos sem perder dos açorianos.

O Benfica, que venceu pela terceira jornada consecutiva, segue no segundo lugar, com 50 pontos, menos um do que o líder e campeão nacional Sporting, que hoje recebe o Arouca, enquanto o Santa Clara, que ficou reduzido a 10 aos 76, por expulsão de Sidney Lima, permanece no quinto posto, com 38.