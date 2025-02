ADN alerta para "crescimento exponencial de empresas de rent-a-car" na Madeira

O ADN Madeira alertou esta quarta-feira, 12 de Fevereiro, para "o crescimento exponencial de rent-a-car" na Região Autónoma da Madeira".

Em nota emitida, o partido indica que, em 2024, "existiam já cerca de 170 rent-a-cars a laborar na Região", uma dessas empresa com "uma frota de 800 veículos".

O coordenador do ADN Madeira, Miguel Pita, reconhece a importância do Turismo para a economia regional, mas defende ser "imperativo avaliar os efeitos adversos que a proliferação de veículos tem na nossa sociedade e no meio ambiente", sugerindo políticas que regulem o número de veículos de aluguer em circulação.

Hoje, estima-se que ultrapassem já as 200 empresas explorando essa actividade sem qualquer limite de quantidade de frota, razão pela qual seria importante que o Instituto de Mobilidade e Transportes IP-RAM e restantes autoridades regionais relacionadas com esta temática, suspendessem os licenciamentos desta actividade e efectuassem um levantamento do que realmente se passa na nossa ilha em termos de quantidade de rent-a-cars e respectivos veículos de forma a estabelecermos um ponto de situação e tomar as medidas necessárias. ADN Madeira

Miguel Pita critica as declarações do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que associou o aumento de carros a circular na Via Rápida, ao aumento do poder de compra da população. O ADN Madeira aponta que o aumento de viaturas deve-se ao "descontrolo de licenciamentos a empresas de rent-a-car e falta de limitação de frota das mesmas, originando o chamado 'dumping' nos preços de aluguer e os consequentes problemas de gestão dessas empresas em termos financeiros".