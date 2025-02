CDU defende que "não há desenvolvimento sem justiça social"

O cabeça-de-lista da CDU às próximas Eleições Legislativas Regionais de 23 de Março afirmou hoje que "não há desenvolvimento sem justiça social", numa iniciativa política sobre a necessidade de outro desenvolvimento para a Região Autónoma da Madeira.

No Pico do Cardo, no Concelho do Funchal, Edgar Silva referiu que "mesmo que existam alguns indicadores económicos em crescimento, quando crescem as desigualdades não existe desenvolvimento. E aqui, nas zonas altas do Funchal, o que vemos é o agravamento das desigualdades sociais e territoriais", frisou. Sobre os grandes problemas sentidos nas zonas altas, deu exemplo dos esgotos que "correm a céu aberto", reforçando que "existem escandalosos problemas de saneamento básico que tardam em ter resolução. Isto só acontece porque para os governantes o interesse público e os problemas das populações pouco ou nada contam".

Para Edgar Silva, "são muitos os exemplos gritantes e demonstrativos do desinteresse por parte dos governantes em dar resposta às desigualdades territoriais e às injustiças sociais na Região. Têm outras prioridades e servem outros interesses...", reforçando que "a falta de saneamento básico e as zonas populacionais sem acesso a uma rede de transporte público são alguns dos exemplos do que está a ser o agravamento das condições de vida, a intensificação da exploração no mundo do trabalho, o aumento das grandes desigualdades sociais, por si só, demonstrativos da extensão da incapacidade da governação para responder às enormes exigências do desenvolvimento regional", lamenta.

Edgar Silva acredita que "no Parlamento faz falta a voz dos problemas e das urgências dos mais desfavorecidos desta terra. Na Assembleia faz falta a voz das justas reivindicações do povo. A CDU faz falta. Faz falta a CDU para que se faça ouvir o clamor da justiça social. Faz falta a proposta dos direitos ao desenvolvimento, sem esquecer as ultraperiferias que existem no interior destas ilhas", defendeu.