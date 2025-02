Carlos Teles acusa Paulo Cafôfo de "oportunismo político" sobre a Via Rápida para a Calheta

O candidato da Calheta pelo PSD-Madeira às Eleições Regionais do próximo dia 23 de Março, Carlos Teles, manifesta a sua "surpresa e indignação" face às recentes declarações de Paulo Cafôfo, que vem agora prometer a construção da via rápida até à Calheta, depois de, em 2021, "ter publicamente desvalorizado e criticado esta mesma proposta".

Carlos Teles relembra que foi no Jardim do Mar, por ocasião da apresentação da candidatura de Sofia Canha às Eleições Autárquicas, a 13 de Maio de 2021, que Paulo Cafôfo afirmou que "não é uma via rápida que vai resolver os problemas da Calheta", tentando assim "minimizar" a importância desta infra-estrutura fundamental para o desenvolvimento deste concelho. "Agora, numa clara demonstração de incoerência e oportunismo político, vem anunciar a mesma via rápida como sendo uma prioridade", afirma.

Sofia Canha pretende construir uma Calheta melhor Sofia Canha apresentou, hoje a sua candidatura à Câmara Municipal da Calheta, esperando contar com a confiança dos calhetenses para “ajudar a construir um concelho cada vez melhor, onde todos se possam sentir respeitados e acolhidos e encontrem razões para ficar e viver”. A socialista tem como tema de campanha 'Avançamos Juntos'.

Lamentamos que o PS-Madeira e Paulo Cafôfo utilizem agora este tema para tentar enganar os Calhetenses e toda a população da Zona Oeste, depois de terem rejeitado e criticado esta iniciativa no passado. A nossa população merece respeito e seriedade e não jogadas políticas de ocasião Carlos Teles, candidato do PSD-Madeira

"Desde o início, temos trabalhado incansavelmente para melhorar as acessibilidades do nosso concelho e garantir um desenvolvimento equilibrado e sustentável. A via rápida até à Calheta não é apenas uma promessa ou um discurso de ocasião mas, sim, um compromisso real que temos vindo a defender com coerência e determinação", salienta Carlos Teles, lembrando que Miguel Albuquerque também já se havia manifestado publicamente sobre o tema, ao assegurar que "essa via rápida seria uma realidade" e que o respectivo projecto já está "planeado".

Via rápida à Calheta fica comprometida com moção Miguel Albuquerque e agora Carlos Teles continuam a colocar pressão no lado dos partidos da oposição sobre a aprovação da moção de censura, dizendo que obras estruturais para o desenvolvimento da Região poderão ficar pelo caminho. Uma dessas, mencionou, é a via rápida entre a Meia Légua à Calheta que ainda está no papel.

"Continuaremos a trabalhar com determinação para garantir que esta infra-estrutura seja uma realidade, independentemente dos jogos políticos de quem, até à data, tentou desvalorizar a sua importância", concluiu o candidato Carlos Teles.