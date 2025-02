Avaria congestiona trânsito na Via Rápida

Uma avaria ocorrida em cima da ponte do Ribeiro Seco na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, condicionou durante muito pouco tempo o trânsito, que a esta hora já começou a circular com normalidade a partir desse ponto.

A rápida intervenção do serviço da Via Litoral ajudou a descongestionar com o máximo de rapidez esta situação que já começava a ter contornos de mais uma 'dor de cabeça' para os condutores.