JPP acusa Porto Santo Line de “falta de seriedade”

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) pelo Porto Santo repudiou, esta terça-feira, as declarações do administrador da empresa Porto Santo Line (PSL), que considerou “sem impacto na vida das pessoas e da economia porto-santense” a paragem de seis semanas do navio Lobo Marinho para manutenção fora da Região, com o argumento de que “a taxa de ocupação da companhia aérea Binter ficou abaixo do ano passado”.

Paragem do Lobo Marinho sem impactos Durante as seis semanas, período de manutenção do navio Lobo Marinho, a Porto Santo Line (PSL) implementou um conjunto de medidas para garantir que a população do Porto Santo não sentisse a ausência da ligação marítima habitual. Os números demonstram que estas soluções funcionaram de forma eficaz, contrariando preocupações iniciais sobre um possível impacto negativo na mobilidade e abastecimento da ilha, conforme sublinhou Carlos Perdigão Santos, administrador da PSL que estava na Pontinha para receber a tripulação.

Carlos Silva afirma que o administrador “só pode estar a brincar com coisas sérias e com a vida dos porto-santenses”, lembrando que "depois do navio Lobo Marinho partir para a manutenção, empresários e cidadãos porto-santenses ouvidos numa reportagem da RTP Madeira se revelaram críticos em relação à ausência do barco e ao impacto negativo nos seus negócios e nas suas vidas”.

“Comparar o que não pode ser comparável, é abusivo e não é sério”, frisa o parlamentar e candidato do JPP às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março, citado em comunicado de imprensa.

O deputado evidencia que "o navio fez a última ligação ao Porto Santo a 6 de Janeiro e retomou no dia 19 de Fevereiro as viagens entre a Madeira e o Porto Santo", deixando, durante todos esses dias, cerca de 5 mil habitantes "limitados a duas ligações aéreas, num avião com menos de 100 lugares, para deslocações diárias e abastecimentos semanais por contentores." "A ausência teve impactos? Avalie quem for sério e honesto", atira.

Será que os micro, pequenos e médios empresários não sentem a ausência de clientes e as dificuldades em fazer stocks? Será que os construtores civis não sentem dificuldades em deslocar homens e materiais para o Porto Santo? Será que as equipas desportivas não sentem o impacto, quando as equipas madeirenses estão ausentes durante mês e meio? Será que os transtornos causados em torno das questões de Saúde, consultas adiadas, adiamento de funerais, não têm impacto nas famílias porto-santenses? Carlos Silva, JPP

O candidato do JPP conclui, deste modo, que "a ligação marítima faz falta" e que "as soluções encontradas não respondem às necessidades dos porto-santenses". "O Porto Santo merecia mais respeito, e não vale a pena branquear a realidade”, remata.