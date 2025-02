Trump adianta que encontro com Putin irá decorrer na Arábia Saudita

O Presidente norte-americano Donald Trump revelou hoje que o encontro com o homólogo russo Vladimir Putin decorrerá na Arábia Saudita, pouco depois do telefonema entre ambos, onde concordaram em arrancar imediatamente com negociações para terminar com guerra na Ucrânia.

"Vamos encontrar-nos na Arábia Saudita", adiantou o chefe de Estado norte-americano, em declarações aos jornalistas na Casa Branca.

Trump garantiu ainda que prevê um cessar-fogo na Ucrânia "num futuro não muito distante", considerando ainda que a adesão à NATO por parte da Ucrânia, um desejo de Kiev, "não é realista".