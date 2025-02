Madeira teve a maior quebra de desemprego registado

A Região Autónoma da Madeira iniciou 2025 da melhor forma, em termos de desemprego registado, com uma quebra significativa em Janeiro, menos 8,7% inscritos no Instituto de Emprego (IEM), comparativamente ao mesmo período de 2024, o "equivalente a menos 659 pessoas do que em Janeiro" do ano passado, informa a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que tem a tutela, para um total de 6.934 desempregados.

"Dados, hoje, divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional revelam que, em termos homólogos, com exceção da Madeira (-8,7%) e dos Açores (-3,1%), o desemprego aumentou em todas as regiões, verificando-se as subidas mais acentuadas nas regiões do Alentejo (+6,3%) e de Lisboa e Vale do Tejo (+5,7%)", refere a nota divulgada ao meio-dia.

No primeiro mês do ano, "comparativamente ao mês anterior, o desemprego no país cresceu 4,1%, com um aumento registado em todas as regiões, sendo a Madeira a região com o crescimento mais ligeiro (1,5%). O Algarve (+6,5%), o Alentejo (+5,4%) e o Centro (+4,6%) apresentam crescimentos superiores à média do país", assinala.

Além do total de 6.934 desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, de registar que "no que toca a ofertas de emprego, a Madeira é uma das quatro regiões do País onde aumentou o número de ofertas captadas face ao período homólogo (+3,7%), com destaque para a região Norte que subiu 33,1%. As regiões dos Açores (-18,4%), Alentejo (-17,0%) e Algarve (-7,6%) diminuíram o número de ofertas captadas".

E termina salientando que "já no que se refere ao número de colocações, a Região é a terceira do País a registar o maior aumento (+4,4%) face ao mês homólogo, atrás do Norte (+15,0%) e do Algarve (+6,6%)", conclui.