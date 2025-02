"Casas do Bairro de Santa Maria deveriam ser da propriedade plena dos moradores"

O candidato da CDU às próximas Eleições Legislativas Regionais, Edgar Silva, defendeu, esta tarde, que as casas do Bairro de Santa Maria "já há muito tempo deveriam ser da propriedade plena" dos actuais moradores..

Já deveriam ser propriedade das famílias ali residentes, até porque essa constitui uma promessa que remonta, na memória dos mais antigos moradores daquele bairro, a uma promessa que vem dos tempos do Estado Novo. Aquela é uma habitação a que o povo deveria ter direito Edgar Silva, candidato da CDU

A CDU considera que a solução para o Bairro de Santa Maria passa por duas alternativas: ou os governantes asseguram um urgente investimento público na reabilitação urbanística das casas, ou reconhecem o direito das famílias à propriedade das suas habitações. "Passados mais de 80 anos, os governantes não podem continuar com a desresponsabilização em relação ao Bairro de Santa Maria e às famílias que ali moram", sublinhou.

Na inicativa política, Edgar Silva recordou a história do Bairro de Santa Maria, mencionando que este faz parte dos primeiros bairros de habitação de renda económica do Funchal, com a sua construção datada de 1940, quando foram edificadas 25 casas e 100 habitações. "As casas dispõem-se de forma paralela ao longo de cinco ruas pedonais, com uma rua que atravessa diagonalmente o bairro, dividindo-o em duas zonas, e que termina numa rotunda de retorno", detalhou, acrescentando também que, ao longo de mais de 80 anos, foram as famílias que ali habitaram, e ainda ali residem, que mantiveram o bairro de pé.

"Após a atribuição das habitações pelo Estado em 1940, os governantes desresponsabilizaram-se das casas", afirmou, apontando a falta de investimento e manutenção nas infra-estruturas do bairro. Edgar Silva criticou ainda os governantes pela ausência de obras de fundo nas habitações, destacando que muitas das moradias foram abandonadas à medida que os moradores faleceram ou emigraram. "Enquanto falta habitação com arrendamento acessível, no Bairro de Santa Maria existem várias casas ao abandono, fechadas pelos governantes", apontou.