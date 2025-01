Lobo marinho avistado junto ao cais do Funchal

Um lobo marinho foi avistado, no dia de ontem, junto ao cais do Funchal.

O mamífero marinho causou surpresa entre os populares que aproveitaram para registar o momento.

Veja o vídeo

Vídeo DR

Os lobos marinhos são umas das espécies marinhas mais ameaçadas do mundo, com 'residência' habitual nas Ilhas Desertas, mas as suas 'visitas' têm-se tornado habituais junto à costa madeirense.