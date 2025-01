Homem detido dois dias depois de ter sido perdoado por Trump

Um homem que foi indiciado pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio foi detido por posse de uma arma de fogo, poucos dias depois de o seu caso ter sido perdoado pelo Presidente Donald Trump.

Daniel Ball, 39 anos, é agora acusado de possuir uma arma de fogo ou munições em maio de 2023, tendo sido anteriormente condenado por crimes de violência doméstica, bem como por resistir e agredir as autoridades, embora não haja qualquer menção ao seu envolvimento no assalto ao Capitólio, de acordo com a acusação do Ministério Público.

Ball foi indiciado em Washington por 12 acusações relacionadas com o ataque ao Capitólio, incluindo o uso de um engenho explosivo contra agentes da polícia e agressão ou resistência à aplicação da lei, e estava detido.

Ball a 6 de janeiro de 2021 no assalto ao Capitólio. Foto DR/U.S. Justice Department.

Trump perdoou na passada segunda-feira os acusados do ataque ao Capitólio em 2021, numa das primeiras ordens executivas que assinou poucas horas depois de ter tomado posse como presidente.

O presidente assinou o perdão presidencial na Sala Oval da Casa Branca, onde sublinhou que há cerca de 1.500 pessoas que beneficiaram desta medida, a quem chamou "reféns".

Para além dos indultos, há seis comutações.

Em 6 de janeiro de 2021, uma multidão de fanáticos de Trump invadiu o Congresso dos EUA, numa tentativa infrutífera de impedir a ratificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro de 2020.

Trump tinha prometido que uma das suas primeiras ações como Presidente seria perdoar todos os detidos nos ataques.