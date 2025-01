Vizinhança defende que drones da Protecção Civil deveriam ter sido empenhados mais cedo no Faial

Os vizinhos de Henrique Felisberto defendem que os drones do Serviço Regional de Protecção Civil deveriam ter sido empenhados desde o dia em que foi dado o alerta do seu desaparecimento.

Vinte dias sem sinais do homem desaparecido no Faial Já se passaram vinte dias desde que Henrique Felisberto foi visto pela última vez, no Faial. Desde então, nunca mais deu notícias e a família continua à sua procura em desespero.

No local o ambiente é de revolta: "em vez dos drones da Polícia, que trabalhou e bem quando foi chamada, as entidades superiores deveriam ter mandando o drone da Protecção Civil no primeiro dia e evitava-se este sofrimento", referiu um vizinho que tem estado nas buscas desde o dia 3 de Janeiro.

O vizinho acredita que o homem poderia estar junto a uma pereira e ter caído nesta falésia com cerca de 50 metros. Contudo, é de salientar que apesar das fortes suspeitas o cadáver ainda não foi identificado. O que avistaram foi um boné do desaparecido nessa zona.

Cadáver encontrado no Faial poderá ser de homem desaparecido Os drones do Serviço Regional de Protecção Civil detectaram há instantes um cadáver numa falésia com cerca de 50 metros, na zona da Fajã Grande, na freguesia do Faial.