Eduardo Peregrino é o novo director do Reid's Palace

O hotel Reid's Palace está agora nas mãos de um novo director, chama-se Eduardo Peregrino e assumiu funções no passado dia 8 de Janeiro. O hoteleiro, que até Junho do ano passado era responsável de Operações da Belmond para o Sul da Europa, assume agora a direcção de um dos mais históricos hotéis do país.

Eduardo Peregrino é português, mas cresceu na Suíça, onde esteve até aos 16 anos. O percurso na hotelaria fez-se de base, embora licenciado em Estratégia e Gestão Turística e com MBA em Hotel & Revenue Management. Contou ao sítio Della Class que começou como empregado de mesa, alguns anos mais tarde passou a recepcionista, depois ganhou experiência no departamento de vendas e marketing, até que em 2016 foi promovido a director de operações. No ano seguinte passava a director-geral, cargo que exerce desde então. Esta diversificação em termos de formação é no seu entender importante, assim como a formação contínua, defendeu nessa entrevista.

Em termos de direcção de hotéis, Eduardo Peregrino passou pelo Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa, no Algarve, e depois pelo Le Massif Hotel & Lodge, em Itália, um hotel de cinco estrelas na estância de ski Courmayeur. Deixou esta unidade no ano passado para se juntar ao grupo Belmond, proprietária do Reid’s, tendo ficado com a supervisão das unidades do grupo em Itália, Espanha e Portugal. Agora abraça especificamente o hotel da Madeira.

Aos 40 anos de idade, Eduardo Peregrino vem ocupar o lugar desde 2013 nas mãos de Ciriaco Campos. O anterior director do Reids Palace deixa o cargo de director por razões pessoais, e deixa igualmente o grupo, informou o hotel, embora vá continuar por tempo indeterminado na ilha.