CDU denuncia "mais uma das mentiras do Governo de Miguel Albuquerque"

A CDU esteve, hoje, junto ao Lar Bela Vista, para denunciar "mais uma das mentiras do Governo de Miguel Albuquerque no que diz respeito à resposta de Cuidados Continuados e Estruturas Residenciais para Idosos".

No decurso da iniciativa o dirigente da CDU, Ricardo Lume referiu que "o Governo de Miguel Albuquerque assegurou que, em Junho de 2023, a gestão do Lar da Bela Vista passaria para um privado e que a infraestrutura seria recuperada para dar resposta ao seu adiantado estado de degradação, garantindo mais 80 camas assim como a melhoria das condições de habitabilidade dos actuais utentes".

O dirigente da CDU denunciou que "apesar da gestão do Lar Bela Vista ter sido entregue a uma entidade privada 'amiga do regime', a realidade é que passado mais de um ano e meio as obras de beneficiação da infraestrutura ainda nem se iniciaram, agravando a situação de habitabilidade dos actuais utentes, assim como continua por garantir a prometida capacidade para mais 80 camas".

"Este é mais um exemplo das falsas promessas do Governo Regional e de Miguel Albuquerque", lamenta.

Ricardo Lume concluiu, afirmando que "não podemos continuar com um Governo Regional que governa com base na mentira e nas falsas promessas".

Reforça que "a CDU vai continuar a dar voz ao descontentamento da população e a denunciar as mentiras de Miguel Albuquerque e do seu Governo".