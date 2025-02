Maioria dos jovens preferem casas menos caras a terem salários mais altos

Bom dia. Entre as várias notícias de realce na imprensa nacional, que vão desde a esperança do fim da guerra na Ucrânia, na base da relação de amizade entre Trump e Putin, passando pelas mais comuns do dia a dia, mas também mais específicas como as obras na Portela ou o passo em diante do Benfica na Champions, há uma notícia sobre um estudo que diz que os jovens da área metropolitana de Lisboa preferiam ver os preços das casas baixar em detrimento de um aumento salarial.

Na revista Visão:

- "Carlos Paredes. As histórias desconhecidas"

- "Polémica. Parlamento contrata com salários do privado"

- "EUA. A ambição imperial de Trump"

- "Presidenciais. Como Seguro ganha vantagem no PS"

- "'The White Lotus'. Os bastidores da série mais aguardada"

Na revista Sábado:

- "Fraudes e abusos disparam nos seguros"

- "Negócio da água do mar para beber e cozinhar a crescer em Portugal"

- "Veja a lista de deputados do Chega a contas com a Justiça"

- "Filha de Pelicot conta como descobriu os crimes do pai"

- "'Se não fosse do Alentejo não cantaria como canto' - António Zambujo em entrevista"

No Correio da manhã:

- "Génio informático cria aplicação para crime. PJ apanha jovem português de 22 anos"

- "Mónaco 0 Benfica 1. Benfica abre portas na Europa"

- "FC Porto-Roma. Dragões jogam para ganhar"

- "Sporting. Mistério sobre Gyokeres protege valor de mercado"

- "Hospitais. Ministra admite novas PPP na área da saúde"

- "Multa até 1500 euros. Albufeira vai proibir biquínis na rua"

- "Trump e Putin. Negociações de paz em marcha na Ucrânia"

- "Justiça. Avança equipa anticorrupção autárquica"

- "Poupança. Dívida das famílias baixa para mínimos de 17 anos"

- "Remodelação. Montenegro muda seis secretários de Estado"

- "Desde o verão. Gato vive na campa do dono"

No Público:

- "Governo remodela agência anticorrupção e muda presidente"

- "Ucrânia. Trump anuncia início imediato de negociações para um cessar-fogo"

- "Operação 'Tutti-Frutti'. Autarca suspeito de forjar votos para ter prémio de inovação"

- "Segurança Social. Caixa Geral de Aposentações: reinscrição terá efeitos no futuro"

- "Ciência e investigação. PRR canalizará 110 milhões de euros para equipamentos"

- "Mercados. EUA preparam taxas recíprocas para o resto do mundo"

- "Eleições na FPF. 'O sistema está contra mim e eu contra o sistema', diz Nuno Lobo [candidato; ex-diretor executivo da Liga]"

- "Fernando Medina. '[António] Vitorino é o português mais preparado para ser Presidente da República'"

- "Berlinale. Festival celebra 75 anos num contexto de crescente politização"

- "Executivo. Da Administração Local à Cultura, Governo substitui seis secretários de Estado"

No Jornal de Notícias:

- "Dirigente nacional do Chega ameaça matar rival interno e destrói-lhe o carro"

- "Mónaco 0-1 Benfica. Toque de Midas. Golo de antologia do grego Pavlidis. Águia lançada para os oitavos"

- "Montenegro troca seis secretários de Estado no Governo"

- "Autarquias. Marcelo veta independência das freguesias"

- "Religião. Ainda falta o milagre para que a irmã Lúcia possa ser santa"

- "Invasão da Ucrânia. Trump e Putin falam ao telefone e iniciam negociação de paz"

- "Famosos. Condessa e Luisinha entre os casais em estreia no S. Valentim"

- "Liga Europa. Dragão à procura de injeção de confiança"

No Diário de Notícias:

- "Trabalhadora diz que PCP lhe pagou "por baixo da mesa" e foi despedida ilegalmente pela CGTP"

- "Trump e Putin acordam começar a negociar a paz na Ucrânia. Zelensky vai reunir-se com J.D. Vance e Rubio"

- "Imigração. Grupos extremistas influenciam Chega a falar sobre remigração"

- "Promoção. Apoios a internacionalização com dois anos de atraso. Compete promete pagar 80% até março"

- "Estreia. Para lá das convenções do cinema de terror"

- "Governo. Montenegro faz a primeira remodelação com a substituição de seis secretários de Estado"

- "Eleições. As ideias e os desafios dos dois candidatos à presidência da FPF"

- "Liga dos Campeões. Benfica vence no Mónaco (0-1) com toque de classe de Pavlidis e tem oitavos-de-final à vista"

No Negócios:

- "ANA contesta Ministério Público e arranca com as obras na Portela"

- "Neto de Belmiro de Azevedo põe ZU a caminho das 100 lojas"

- "Jorge Rodrigues [coordenador do Observatório do Risco Geopolítico da Porto Business School]. 'Empresários preocupados com as tarifas'"

- "Novo recorde à vista nos lucros da bolsa"

- "Habitação e saúde ganham peso no cabaz das famílias"

- "Mini-remodelação. Governo troca secretários de Estado de seis ministérios"

No Jornal Económico:

- "Quase 60% dos jovens prefere descida no preço das casas a um aumento salarial"

- "Ministros da UE reúnem-se de emergência para travar escalada da guerra comercial"

- "Pinto Luz põe em causa legalidade do aumento das taxas da ANA"

- "Braga é 'um dos grandes motores do desenvolvimento económico a nível nacional' [presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio]

- "'2025 será um ano de mais investimento dos fundos imobiliários' - Nuno Nunes, CIO da Square AM"

- "Família Nabeiro está no 31.º lugar da lista dos mais ricos da Forbes Portugal"

- "FC Porto quer eliminar Roma para ganhar 1,7 milhões e chegar aos 'oitavos'"

- "Parlamento Regional cedeu documento a deputada sem autorização do Chega"

- "Bruxelas avalia imposição de limites aos preços do gás natural"

No Record:

- "Mónaco 0-1 Benfica. Pavlindo. Golo espetacular do grego dá vantagem na eliminatória"

- "Sporting. Morita outra vez lesionado. Quarta paragem do japonês em 2024/25"

- "FC Porto-Roma. 'Este jogo é determinante', Anselmi aposta tudo"

- "Ciclismo. Nos Europeus de pista. Rui Oliveira prata, Tata Martins bronze"

- "Futebol feminino. Damaiense1-2 Sporting. Benfica 3-0 Torreense. Há dérbi na final da Taça da Liga"

No O Jogo:

- "Mónaco 0-1 Benfica. Acelerar para os 'oitavos'. Golo de Pavlidis dá vantagem importante no 'play-off', numa eliminatória para decidir na Luz"

- "FC Porto-Roma. 'Conheço a dimensão da nossa camisola'. Martín Anselmi respeita o adversário, mas só admite um bom resultado"

- "Sporting. Borges quer mudar o chip. Técnico pediu ao plantel para pensar só no Arouca. Lateral-direito Vagiannidis na mira para a próxima época"

- "V. Guimarães. 'Não sou pessoa de egos'. António Miguel Cardoso hesitou, mas decidiu avançar"

- "Boavista. Nove reforços apresentados. Steven Vitória e Lystov alimentam setor defensivo"

- "Ciclismo. Duas medalhas nos Europeus de pista. Prata para Rui Oliveira e bronze para Maria Martins"

E no A Bola:

- "Mónaco 0-1 Benfica. Classe grega. Águia abre a porta dos oitavos com golo refinado de Pavlidis"

- "''Tal como prevíamos, a eliminatória decide-se na Luz' - Bruno Lage"

- "Ciclismo. Duas medalhas no arranque dos europeus de pista"

- FC Porto-Roma. Da última vez correu muito bem. Anselmi promete competitividade 'até ao fim de cada jogo'"

- "Sporting. Gyokeres gerido ao minuto"